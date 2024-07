Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 29 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 29 luglio (puntata 6501): Alberto scopre dove vivono Clara e Federico

Alberto diventa pensieroso e sfuggente

Alberto (Maurizio Aiello) ha avuto la possibilità di trascorrere qualche ora insieme a Federico (Damiano Zangaro). Alberto ha anche chiesto a Clara (Imma Pirone) il posto dove vive ora suo figlio ma Clara non ha potuto rispondergli. Alberto, quindi, dopo la visita, ha deciso di seguire l’automobile sulla quale Clara e Federico erano in viaggio. Dopo aver scoperto dove si trova la casa protetta, Alberto diventa pensieroso e sfuggente. Cosa starà architettando?

Bice e Massaro avranno un duro confronto

Il duro confronto tra Bice (Lara Sansone) e Massaro (Francesco Procopio) avrà delle serie ripercussioni sia sulla riconciliazione tra Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) che sui rapporti tra Rosa (Daniela Ioia) e Marika (Laura Pagliara). Incerto sul da farsi, Michele (Alberto Rossi) viene convinto da Filippo (Michelangelo Tommaso) a partire lo stesso per la sua vacanza con Silvia (Luisa Amatucci).

