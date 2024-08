Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole del 29 agosto (puntata 6514): Alberto ha un nuovo appuntamento con Clara e Federico

Il piano di Alberto e Torrente si mette in moto

Alberto (Maurizio Aiello) riesce a ottenere un nuovo appuntamento con Clara (Imma Pirone) e Federico (Damiano Zangaro) e lo scellerato piano con Torrente (Loris de Luna), ai danni di Eduardo (Fiorenzo Madonna), si mette in moto. Ma un imprevisto rischia di far prendere una piega inattesa e ancora più tragica agli eventi.

Guido decide di non vivere più insieme a Mariella

Guido (Germano Bellavia) ha deciso di lasciare casa sua per appoggiarsi temporaneamente in quella lasciata libera da Michele (Alberto Rossi) e Mariella (Antonella Prisco) teme che si possa trattare di un allontanamento definitivo. Manuela (Gina Amarante) vuole sapere da Jimmy (Gennaro De Simone) com’è andata la vacanza a Formentera tra Niko (Luca Turco) e Valeria (Benedetta Valanzano). A quest’ultima, nel frattempo, succede qualcosa che la costringerà a chiedere l’aiuto di Niko.

