Nuove anticipazioni di lunedì 28 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 28 ottobre (puntata 6556): Rossella messa a disagio dal primario

Marina pone una condizione a Roberto

Marina (Nina Soldano) è tornata a Palazzo Palladini, insieme a sua nipote Alice (Fabiola Balestriere). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) spera che il suo ritorno possa essere un segnale positivo per il loro matrimonio ma la donna lo pone di fronte ad una condizione imprescindibile per poter sperare di avere ancora un futuro insieme. La smania di Roberto di acquisire un nuovo inserzionista per la radio, nel frattempo, lo porterà in rotta di collisione con Filippo (Michelangelo Tommaso) che, con l’appoggio di Serena (Miriam Candurro), potrebbe avere una reazione clamorosa.

Nunzio è in pena per Diana

Messa a disagio dal comportamento decisamente inopportuno che il primario ha tenuto nei suoi confronti, da soli in ufficio, Rossella (Giorgia Gianetiempo) rifletterà su quanto accaduto. Nunzio (Vladimir Randazzo), invece, in pena per Diana (Sara Zanier), contribuirà involontariamente a mettere in difficoltà Rossella.

