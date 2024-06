Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 28 giugno: Giulia sempre più preoccupata per Luca

Anticipazioni Un posto al sole del 28 giugno (puntata 6480): Giulia sempre più preoccupata per Luca

I timori di Ornella trovano conferma

Mentre Rossella (Giorgia Gianetiempo) stava controllando a distanza l’operato di Luca (Luigi Di Fiore), dopo aver saputo della sua malattia, Iolanda (Patrizia Pozzi) avvertirà un malore. In ospedale, saranno ore di grande apprensione per le condizioni di salute dell’infermiera. Giulia (Marina Tagliaferri), nel frattempo, è sempre più preoccupata per Luca e anche i timori di Ornella (Marina Giulia Cavalli) cominciano a trovare conferma.

Momento di profondo sconforto per Alberto

Alberto (Maurizio Aiello) vivrà un momento di profondo sconforto dopo la partenza di Clara (Imma Pirone), Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Federico (Damiano Zangaro), che sono entrati nel programma di protezione. Per Serena (Miriam Candurro), invece, è arrivato il momento di fare il cambio di stagione nel suo guardaroba, ma Manuela e Micaela (Gina Amarante) sembrano averne combinata un’altra delle loro.

