Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 28 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 28 agosto (puntata 6513): Guido e Mariella prendono una decisione dolorosa

Ida ha uno scontro con Magdalena

La vacanza trascorsa insieme a Palinuro non è servita a Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) per superare la loro crisi di coppia. Nonostante i consigli di Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) e l’impegno di entrambi, Guido e Mariella potrebbero arrivare a prendere una decisione molto dolorosa. Diego (Francesco Vitiello), Raffaele (Patrizio Rispo) e Viola (Ilenia Lazzarin) si stringono affettuosi intorno a Ida (Marta Anna Borucinska), rassicurandola dopo il suo scontro con la zia Magdalena (Natalia Giro).

Roberto e Marina sempre più lontani

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha svelato a Marina (Nina Soldano) i suoi propositi riguardo il processo per la compravendita di Tommy (Luigi De Feo). La delusione e la preoccupazione di Marina nei confronti di Ferri aumentano e l’insistenza dell’uomo nel voler portare avanti il proprio piano potrebbe finire con l’amplificare la distanza fra i due.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.