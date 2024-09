Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 27 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 23 AL 27 SETTEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 27 settembre (puntata 6535): la posizione di Marina potrebbe aggravarsi

Ida potrebbe non aver detto la verità

Marina (Nina Soldano), sospettata di aver aggredito Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sotto casa di Lara (Chiara Conti), viene di nuovo convocata dalla polizia e la sua posizione potrebbe aggravarsi. Anche Ida (Marta Anna Borucinska), però, potrebbe non aver detto la verità in merito alla notte dell’aggressione.

Silvia e Nunzio hanno uno scontro

Vincendo l’imbarazzo, Manuela (Gina Amarante) decide di confidare a Niko (Luca Turco) la disavventura vissuta col parco archeologico a causa di Costabile (Antonio Fiore), che le ha sottratto i soldi del finanziamento pubblico per pagare un debito. Nunzio (Vladimir Randazzo) e Silvia (Luisa Amatucci), nel frattempo, hanno un nuovo scontro in merito all’ipotesi di ristrutturare il Vulcano con l’aiuto di Diana (Sara Zanier) che ha proposto un suo vecchio progetto. Rossella (Giorgia Gianetiempo) è dispiaciuta per la situazione che si è creata tra loro.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.