Nuove anticipazioni di giovedì 27 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 27 giugno (puntata 6479): Lara riceve una proposta da Suor Maura

La ritorsione ordita da Angelo Torrente

Il giorno della partenza di Eduardo (Fiorenzo Madonna), Clara (Imma Pirone) e Federico (Damiano Zangaro), entrati nel programma di protezione, è arrivato. Damiano (Luigi Miele), nel frattempo, tenterà di sventare la ritorsione ordita da Angelo Torrente (Loris De Luna) che vuole vendicarsi di Sabbiese. Alberto (Maurizio Aiello), invece, è ignaro di tutto quello che sta per succedere. Dopo un periodo di incomprensioni, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) riescono a ritrovare la loro armonia, sia nel lavoro che nella loro vita di coppia.

Rossella controlla Luca

Dopo averle rivelato un delicato segreto, Lara (Chiara Conti) riceve una proposta da Suor Maura (Stefania Micheli). Rossella (Giorgia Gianetiempo), dopo aver saputo da Ornella (Marina Giulia Cavalli) la verità su Luca (Luigi Di Fiore), tenta di tenere d’occhio l’operato del primario, ma viene coinvolta da un’improvvisa emergenza.

