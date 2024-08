Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 27 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 27 agosto (puntata 6512): Renato ha dei sospetti su Giulia

Raffaele prenderà una difficile decisione

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) svelerà a Marina (Nina Soldano) i suoi reconditi propositi riguardo al processo per la compravendita di Tommy (Luigi De Feo). Cosa avrà in mente? Pressato dalle domande di Renato (Marzio Honorato), che inizia ad avere dei sospetti riguardanti lo strano comportamento di Giulia (Marina Tagliaferri), Raffaele (Patrizio Rispo) dovrà prendere una difficile decisione. Prima delle vacanze, Marina aveva avuto uno sfogo nervoso contro Renato.

Guido e Mariella rientrano dalle vacanze

Anche Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), che hanno deciso di trascorrere le vacanze insieme per il bene di Lollo (Vincenzo Lovriso), sono rientrati a Palazzo Palladini. La vacanza a Palinuro li avrà aiutati a superare la loro crisi? Rientrata a casa dopo aver sostituito Raffaele nel ruolo di portiere, Rosa (Daniela Ioia) dovrà fare i conti coi comportamenti molesti di Luisa e Pasquale.

