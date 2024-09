Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 26 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

La ricerca dell’aggressore di Roberto continua

La ricerca dell’aggressore di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), ferito gravemente sotto casa di Lara (Chiara Conti), sta andando avanti e il campo delle indagini comincia a restringersi. Per Marina (Nina Soldano), le cose sembrano mettersi davvero male. Su Marina, inoltre, erano ricaduti i sospetti di Filippo (Michelangelo Tommaso).

Damiano è in prima linea nella caccia al boss

Damiano (Luigi Miele), dopo aver chiesto a Nicotera (Paolo Romano) e Cimmino (Francesca Colapietro) di avere un ruolo più attivo nelle ricerche di Torrente (Loris De Luna), è ormai in prima linea nella caccia al boss. Viola (Ilenia Lazzarin) fatica a nascondere la propria preoccupazione. Guido (Germano Bellavia), tornato a Napoli dopo essere stato con Claudia (Giada Desideri), ha dovuto affrontare la reazione di Lollo (Vincenzo Lovriso) che si è rifiutato di andare a dormire a casa sua. Dopo questo accaduto, in Guido comincia a farsi strada uno brutto sospetto.

