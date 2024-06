Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole del 26 giugno (puntata 6478): Roberto vuole recuperare con Marina

Lara rivelerà a suor Maura il suo segreto

Quando Clara (Imma Pirone) è ormai sul punto di entrare con Federico (Damiano Zangaro) nel programma di protezione, la minaccia lanciata da Torrente (Loris De Luna) all’indirizzo di Eduardo (Fiorenzo Madonna) si farà drammaticamente concreta. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), resosi conto di essere stato troppo duro con Marina (Nina Soldano), cercherà di recuperare il rapporto con lei. Lara (Chiara Conti), nel frattempo, confiderà i propri tormenti a suor Maura (Stefania Micheli), rivelandole un delicato segreto.

Claudia seguirà il consiglio di Silvia

Silvia (Luisa Amatucci) ha informato Claudia (Giada Desideri) dei sentimenti che Guido (Germano Bellavia) ha iniziato a provare con lei. Seguendo il suo consiglio, quindi, Claudia si impone di avere un atteggiamento più distaccato nei confronti di Guido: basterà ad allontanarlo da lei e a fargli ritrovare la complicità perduta con Mariella (Antonella Prisco)?

