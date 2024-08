Nuove anticipazioni di lunedì 26 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 26 agosto (puntata 6511): Ferri chiede un incontro a Michele

Ferri comincia ad interessarsi alla radio

In attesa che Marina (Nina Soldano) ritorni a Napoli, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) comincia a interessarsi in prima persona alla gestione della radio e chiede un incontro a Michele (Alberto Rossi) che però, visto il loro recente scontro, si accinge a viverlo con una certa apprensione. Intanto Magdalena (Natalia Giro), ancora a Napoli in attesa del processo, proverà a dare un significativo cambiamento alla propria vita, in tutti i sensi.

Tutti ritornano dalle vacanze

Col ritorno di Raffaele (Patrizio Rispo) da Barcellona, città dove vive il figlio Patrizio, Rosa (Daniela Ioia), che lo ha sostituito in portineria mentre era in ferie, tornerà alla sua vecchia vita e sarà allietata dalla visita un nuovo e caro amico. Intanto il Palazzo, oltre al suo portiere, riabbraccerà parecchi abitanti di ritorno dalle vacanze, fra i quali Giulia (Marina Tagliaferri) e Luca (Luigi Di Fiore).

