Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 25 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 25 settembre (puntata 6533): Filippo sospetta di Marina

Damiano vuole un ruolo più attivo nelle indagini su Torrente

Dopo l’aggressione subita da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) matura uno scioccante sospetto su Marina (Nina Soldano) che, nell’ultimo periodo, si è allontanata molto da Roberto a causa della sua ossessione nei confronti di Tommaso (Luigi De Feo) e del processo che ne deciderà l’affidamento. Damiano (Luigi Miele), nel frattempo, ha chiesto ad Eugenio (Paolo Romano) e Lucia (Francesca Colapietro) di avere un ruolo più attivo nelle indagini su Torrente (Loris De Luna). I due magistrati asseconderanno le sue richieste?

Guido rientra a Napoli dopo essere stato con Claudia

Guido (Germano Bellavia) è rientrato a Napoli dopo qualche giorno trascorso a Roma insieme a Claudia (Giada Desideri), con cui ha iniziato una relazione. Quando rivede Lollo (Vincenzo Lovriso) a casa di Mariella (Antonella Prisco), Guido dovrà fronteggiare la spiazzante reazione del figlio.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.