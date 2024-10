Nuove anticipazioni di venerdì 25 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 21 AL 25 OTTOBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 25 ottobre (puntata 6555): Roberto sente la mancanza di Marina

Rossella inizia a collaborare con il primario

Rossella (Giorgia Gianetiempo) inizia a collaborare con Fusco (Marco Mario De Notaris), che ha deciso di coinvolgerla nel suo ruolo di primario. Recentemente, Rossella non ha gradito alcuni gesti di eccessiva confidenza che il primario ha rivolto nei suoi confronti. Nel frattempo, Rosa (Daniela Ioia) ha scoperto i pettegolezzi che circolano nel quartiere dove vive riguardanti la sua amicizia con Don Antoine (Hakim Gouem).

Giulia complicherà la situazione di Rosa

Rosa non nasconderà la propria preoccupazione e, come se non bastasse, Giulia (Marina Tagliaferri) complicherà ulteriormente la situazione. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, sente sempre più forte la mancanza di Marina (Nina Soldano) che, dopo la fine del processo riguardante Tommy (Luigi De Feo), ha deciso di partire per Londra e prendersi un periodo di pausa dal suo matrimonio. Una sorpresa, però, cambierà le carte in tavola.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.