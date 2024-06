Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 25 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 25 giugno (puntata 6477): Torrente vuole vendicarsi di Eduardo

Roberto non vuole rinunciare a Tommaso

Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) fanno programmi per il futuro e vivono un momento di grande vicinanza con Tommy (Luigi De Feo). Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, cercherà con ogni mezzo di trovare un modo per garantirsi un ruolo nella vita del bambino anche se questo suo accanimento sta aumentando la distanza tra lui e Marina (Nina Soldano). Roberto, inoltre, è inconsapevole che qualcun altro potrebbe approfittare di questa situazione per rientrare nella sua vita.

Damiano non riesce a catturare Torrente

Damiano (Luigi Miele), coinvolto in un’operazione di polizia che ha l’obiettivo di rintracciare il luogo in cui si nasconde Torrente, scoprirà che, nonostante le soffiate di Eduardo (Fiorenzo Madonna), il boss continua ad essere sempre un passo avanti a lui. Torrente, inoltre, individuerà un modo per vendicarsi di Sabbiese.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.