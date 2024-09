Nuove anticipazioni di martedì 24 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 24 settembre (puntata 6532): Damiano prende un’iniziativa per catturare Torrente

Il processo si avvia alle fasi finali

Il processo per quanto riguarda la compravendita del piccolo Tommaso (Luigi De Feo), che vede imputate Lara (Chiara Conti), manipolata da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) affinché cambi la sua deposizione, e Magdalena (Natalia Giro), si avvia alle sue fasi finali. La polizia, nel frattempo, inizierà ad indagare su un accaduto, facendo una scoperta che potrebbe rivelarsi molto importante.

Rosa è angosciata per la latitanza di Torrente

Rosa (Daniela Ioia) è angosciata per lo stallo sulle indagini per la ricerca di Torrente (Loris De Luna) visto che, fino a quanto non sarà catturato il boss, suo fratello Eduardo (Fiorenzo Madonna) sarà in pericolo e non solo lui. Damiano (Luigi Miele), reduce da un’operazione che non ha portato al risultato sperato, dopo aver parlato proprio con Rosa, prenderà un’iniziativa per provare ad incentivare la cattura del latitante.

