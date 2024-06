Nuove anticipazioni di lunedì 24 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 28 GIUGNO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 24 giugno (puntata 6476): Damiano coinvolto in un’operazione di polizia

La richiesta di Roberto a Filippo

Deciso a reagire all’attacco subìto dalla giornalista e a scoprire chi ha avvertito la stampa, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) metterà in campo tutte le sue armi, facendo leva anche su suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso) con un’insolita e spiazzante richiesta. Lucia Cimmino (Francesca Colapietro) è decisa a rintracciare il luogo dove si nasconde il boss Torrente (Loris De Luna), il criminale con cui l’imprenditore Flavio Bianchi (Leonardo Santini) era in affari. Per questo motivo, il magistrato coinvolgerà Damiano (Luigi Miele) in un’importante operazione di polizia.

Silvia e Michele aiutano Guido

Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) decidono di intervenire nell’amicizia tra Claudia (Giada Desideri) e Guido (Germano Bellavia) per evitare che quest’ultimo comprometta definitivamente il suo matrimonio con Mariella (Antonella Prisco). Parlando con Michele, infatti, Guido ha ammesso di essersi innamorato di Claudia.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.