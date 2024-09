Nuove anticipazioni di lunedì 23 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 23 settembre (puntata 6531): Filippo e Serena increduli per l’arroganza di Roberto

Ida è sempre più sotto pressione

Ida (Marta Anna Borucinska) sembra sempre più sotto pressione, con l’avvicinarsi della nuova udienza. Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), invece, sono ancora increduli per l’arroganza di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che si è sfogato con loro dopo aver saputo che non hanno intenzione di proporsi per l’affidamento di Tommaso (Luigi De Feo), nel caso quest’ultimo non venga affidato a Ida. Roberto, nel frattempo, va da Lara (Chiara Conti) per assicurarsi che la donna faccia esattamente ciò che le ha chiesto.

La paura di Alberto cresce sempre di più

La paura di Alberto (Maurizio Aiello) per una possibile vendetta di Torrente (Loris De Luna) cresce sempre di più e anche Niko (Luca Turco) si sente minacciato dalla presenza del socio nella sua vita. Eugenio (Paolo Romano) e Lucia (Francesca Colapietro), invece, sono sempre più frustrati a causa della latitanza di Torrente.

