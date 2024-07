Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole del 22 luglio (puntata 6496): Roberto pronto a formalizzare la sua offerta a Chiara

Mariella prenderà una drastica decisione

Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) provano a stemperare la tensione fra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) ma la donna non riesce più a reggere la pesante situazione che si è creata in casa e, complice involontaria Bice (Lara Sansone), prenderà una drastica decisione. Ferri (Roberto Polizzy Carbonelli), con Marina (Nina Soldano) al suo fianco, è pronto a formalizzare la propria offerta a Chiara (Alessandra Masi). Michele (Alberto Rossi) e Filippo (Michelangelo Tommaso) si confronteranno sul nuovo possibile scenario, manifestando le rispettive preoccupazioni.

Manuel proverà a convincere sua madre

Manuel (Manuel D’Angelo) cercherà in tutti i modi di convincere la madre Rosa (Daniela Ioia) ad accettare l’invito di Marika (Laura Pagliara) e a partire per una breve vacanza al mare, facendosi forte del supporto incondizionato di due suoi cari grandi amici.

