Anticipazioni Un posto al sole del 20 settembre (puntata 6530): il legame tra Niko e Valeria è sempre più forte

Ferri è disposto a tutto per riavere Tommaso

Disposto a tutto pur di impedire il ricongiungimento di Tommaso (Luigi De Feo) con la sua madre naturale Ida (Marta Anna Borucinska), l’unica carta rimasta a disposizione di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è quella di convincere Lara (Chiara Conti) a cambiare la sua deposizione. Roberto cercherà di manipolare la donna, che invece è disposta a pagare per gli errori che ha commesso in passato, per raggiungere il suo obiettivo.

Mariella cercherà di distrarsi dal pensiero di Guido

Valeria (Benedetta Valanzano) si appresta a ritornare a casa sua, dopo il furto subito, ma il legame con Niko (Luca Turco) sembra sempre più forte. Mariella (Antonella Prisco), invece, trascinata da Bice (Lara Sansone) in palestra, cercherà di distrarsi dal pensiero costante di Guido (Germano Bellavia), nella speranza di riprendere in mano la propria vita.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.