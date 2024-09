Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 2 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 2 settembre (puntata 6516): Alberto compirà un gesto sorprendente

Eduardo deve affrontare i sicari di Torrente

Clara (Imma Pirone) sta per dare alla luce la piccola Nunzia e Rosa (Daniela Ioia) si strugge in attesa di ricevere notizie. Eduardo (Fiorenzo Madonna), nel frattempo, deve affrontare i sicari di Torrente (Loris De Luna), giunti nella località protetta e pronti a ucciderlo, ma all’ultimo momento Alberto (Maurizio Aiello) compirà un gesto sorprendente, ponendo l’ex camorrista di fronte a una difficile scelta.

Michele e Silvia provano ad aiutare Guido e Mariella

Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) cercano di ricucire i rapporti tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) o almeno di limitare i danni, ma l’impresa si rivelerà praticamente disperata. La presenza di Valeria (Benedetta Valanzano) a casa di Niko (Luca Turco) potrebbe prolungarsi più del previsto e Renato (Marzio Honorato) farà fatica a non intromettersi in questioni che non lo riguardano.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.