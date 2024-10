Nuove anticipazioni di mercoledì 2 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 2 ottobre (puntata 6538): Lara incontra Marina

Lara è la principale sospettata per l’aggressione

Lara (Chiara Conti) è diventata la principale sospettata per l’aggressione a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Dopo aver scoperto ciò, Lara decide, quindi, di andare in ospedale per tentare di parlare con Ferri ma incontra Marina (Nina Soldano), carica di rabbia. Renato (Marzio Honorato), invece, non si rassegna all’idea di non essere più presente quotidianamente nella vita del nipote.

La proposta di Giulia a Luca

Jimmy (Gennaro De Simone), sempre più invaghito di Mina (Emanuela Finazzer), la nipote di Valeria (Benedetta Valanzano), non sembra fare buon uso della libertà e della fiducia che gli sono state concesse da suo padre Niko (Luca Turco). Giulia (Marina Tagliaferri), nel frattempo, chiede a Luca (Luigi Di Fiore) di lavorare come medico volontario al Centro Ascolto per coprire l’assenza di Ornella (Marina Giulia Cavalli), che si trova ancora a Barcellona da suo figlio.

