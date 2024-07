Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 2 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 2 luglio (puntata 6482): Ida e Diego pronti a diventare una famiglia

Marina e Roberto perderanno Tommy?

Ida (Marta Anna Borucinska) e Diego (Francesco Vitiello) gettano le basi per diventare una famiglia a tutti gli effetti, accogliendo Tommy (Luigi De Feo), il figlio naturale di Ida. Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), nel frattempo, si rendono conto che, a breve, dovranno arrendersi e accettare il fatto che il bambino lascerà presto la loro casa.

Giulia e gli amici si stringono intorno a Luca

Giulia (Marina Tagliaferri) e gli amici si stringono intorno a Luca (Luigi Di Fiore), consapevoli del momento difficile che sta vivendo. Luca si è anche chiarito con Ornella (Marina Giulia Cavalli), dopo che quest’ultima ha scoperto che un errore del primario avrebbe potuto mettere in pericolo la salute di un paziente. Luca dovrà fare i conti con la propria malattia e accettarne le inevitabili conseguenze.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.