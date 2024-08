Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 2 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 2 agosto (puntata 6505): la crisi tra Guido e Mariella sembra essere irreversibile

Guido decide di trascorrere qualche giorno fuori casa

Dopo essere tornata dalla vacanza con Bice (Lara Sansone) e dopo aver saputo della partenza di Claudia (Giada Desideri), Mariella (Antonella Prisco) era apparsa fiduciosa sul fatto di poter recuperare il proprio rapporto con Guido (Germano Bellavia). Quest’ultimo, però, ha spento le sue speranze. La crisi tra i due coniugi, quindi, pare essere sempre più irreversibile, tanto che Guido decide di passare qualche giorno fuori casa.

Renato è contrariato per la vacanza saltata

Per un motivo o per un altro, sia Niko (Luca Turco) con suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone) che Giulia (Marina Tagliaferri) potrebbero rinunciare alla vacanza programmata in Sicilia, che avrebbe dovuto riunire la famiglia Poggi. Ad esserne maggiormente contrariato sarà Renato (Marzio Honorato) che stava già pregustando questa vacanza.

