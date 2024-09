Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 19 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 19 settembre (puntata 6529): Roberto vuole che Lara cambi la sua deposizione

Diego rischia di complicare la situazione di Ida

Interrogato dall’avvocato di Magdalena (Natalia Giro), durante il processo, Diego (Francesco Vitiello) avrà un momento d’impasse che potrebbe complicare la situazione di Ida (Marta Anna Borucinska). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), nel frattempo, vuole convincere Lara (Chiara Conti) a cambiare la sua deposizione e ha in mente un modo subdolo per farlo.

Renato si sente messo da parte

Nel giorno di San Gennaro, Lollo (Vincenzo Lovriso) deve andare alla festa di un suo nuovo amichetto e questo darà modo a Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) di riavvicinarsi. Beh presto, però, la donna ripiomberà nello sconforto e Bice (Lara Sansone) proverà a scuoterla a modo suo. Renato (Marzio Honorato), invece, si lamenta di essere messo sempre più da parte nell’educazione di Jimmy (Gennaro De Simone) e sospetta che la colpa sia di Valeria (Benedetta Valanzano).

