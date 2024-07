Nuove anticipazioni di venerdì 19 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 19 luglio (puntata 6495): Filippo teme che il padre voglia vendicarsi

Confronto inevitabile tra Guido e Mariella

Mariella (Antonella Prisco) confida a Silvia (Luisa Amatucci) tutta la sua sofferenza e confusione in merito a quello che sta accadendo con Guido (Germano Bellavia), a causa dei sentimenti che quest’ultimo prova nei confronti di Claudia (Giada Desideri). Tra marito e moglie arriva infine un confronto inevitabile.

Ornella è in partenza per Barcellona

L’offerta di acquisto della radio, da parte di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), si sta concretizzando. Filippo (Michelangelo Tommaso) teme che sia una vendetta del padre nei suoi confronti per non avergli concesso lo spazio in radio per difendersi pubblicamente nella vicenda riguardante Tommaso (Luigi De Feo): ma sarà davvero così? Raffaele (Patrizio Rispo), intanto, saluta Ornella (Marina Giulia Cavalli), in partenza per Barcellona per andare a trovare il figlio, ma il momento viene rovinato da un’insistente richiesta di Renato (Marzio Honorato).

