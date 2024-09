Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 18 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 18 settembre (puntata 6528): Diego e Raffaele chiamati a testimoniare

Roberto e Marina sempre più distanti

La distanza tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) sembra destinata a continuare a crescere. Ferri, infatti, è sempre più focalizzato sul processo a Lara (Chiara Conti) e a Magdalena (Natalia Giro), imputate per la compravendita del piccolo Tommy (Luigi De Feo). Anche Diego (Francesco Vitiello), fidanzato di Ida (Marta Anna Borucinska), e Raffaele (Patrizio Rispo) saranno chiamati a testimoniare ma le cose potrebbero non andare come si aspettavano.

Alberto fornisce informazioni ai magistrati

Alberto (Maurizio Aiello), terrorizzato all’idea di rimanere vittima delle ritorsioni di Torrente (Loris De Luna) e del suo clan, ha deciso di fornire una serie di informazioni alla Cimmino (Francesca Colapietro) e a Nicotera (Paolo Romano). Le sue informazioni contribuiranno a far fare un passo avanti nelle indagini per la cattura del boss? L’operazione condotta da Damiano (Luigi Miele) avrà l’esito sperato?

