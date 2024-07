Nuove anticipazioni di giovedì 18 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 18 luglio (puntata 6494): Roberto è interessato all’acquisto della radio

Roberto chiede aiuto a Marina

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), dopo aver venduto il chartering, è interessato all’acquisto della radio. Per superare la diffidenza che Chiara (Alessandra Masi), tornata a Napoli dopo aver affrontato un periodo di disintossicazione, prova nei suoi confronti, Roberto chiederà aiuto a Marina (Nina Soldano). Filippo (Michelangelo Tommaso), davanti alla volontà di suo padre di acquistare la radio dove lui lavora, non sempre prenderla affatto bene.

Raffaele prepara una sorpresa per Ornella

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) sono sprofondati in una crisi che ormai sembra irrecuperabile. Per loro, è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà. Nel frattempo, per Ornella (Marina Giulia Cavalli), è arrivato l’ultimo giorno di lavoro in ospedale prima di andare in pensione. Raffaele (Patrizio Rispo) ha in serbo per sua moglie una sorpresa davvero speciale.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.