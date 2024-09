Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 17 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 17 settembre (puntata 6527): tra Rossella e Riccardo c’è tensione

Alberto porrà un aut-aut alla polizia

Preoccupato per la sua incolumità e deciso a ottenere protezione dalle possibili ritorsioni del boss Torrente (Loris De Luna), Alberto (Maurizio Aiello) porrà un aut-aut alla polizia. Il primario che ha preso il posto di Luca (Luigi Di Fiore), invece, apprezzerà sempre di più la competenza e la professionalità di Rossella (Giorgia Gianetiempo) ma tra lei e Riccardo (Mauro Racanati) potrebbe insorgere un nuovo motivo di tensione.

Samuel è in preda alle sue pene d’amore

Samuel (Samuele Cavallo), che ha rivisto Micaela (Gina Amarante) dopo le vacanze estive che quest’ultima ha trascorso senza di lui, continua ad essere in preda alle sue pene d’amore. Manuela (Gina Amarante) e Serena (Miriam Candurro), parlando della situazione che si è creata tra la loro sorella e Samuel, si chiedono se Micaela davvero non provi più nulla per il ragazzo.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.