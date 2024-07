Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 17 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 17 luglio (puntata 6493): Mariella prende una sofferta decisione

Mariella non sopporta più l’indifferenza di Guido

Dopo giorni di silenzio, Mariella (Antonella Prisco) non riesce più a sopportare l’indifferenza di Guido (Germano Bellavia) e prende una sofferta decisione. Mariella è a conoscenza dei sentimenti che suo marito prova nei riguardi di Claudia (Giada Desideri) e Guido, ormai, è talmente concentrato su Claudia che non riesce neanche a rendersi conto del malessere di sua moglie.

Roberto rischia di minare ancora di più il suo rapporto con Filippo

Un ritorno inatteso darà a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) un’interessante occasione di investimento. La decisione di Ferri, però, rischierà di minare ulteriormente il rapporto con suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso). Malgrado si sforzi di assecondare i consigli di Don Antoine (Hakim Gouen), Rosa (Daniela Ioia) si ritroverà nuovamente a fare i conti con l’ostinata prepotenza di Luisa (Assia Serrato).

