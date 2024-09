Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole del 16 settembre (puntata 6526): Alberto prende una difficile decisione

Samuel rivede Micaela

Alberto (Maurizio Aiello) si sente sempre più minacciato dai propositi vendicativi di Torrente (Loris De Luna) e, messo sotto pressione anche da Niko (Luca Turco) che gli aveva già consigliato di costituirsi, prenderà una difficile decisione. Dopo aver tediato a lungo Nunzio (Vladimir Randazzo) con le sue elucubrazioni sentimentali, Samuel (Samuele Cavallo) rivedrà finalmente Micaela (Gina Amarante), di ritorno dalle vacanze estive senza di lui. Le settimane di distanza avranno ravvicinato Micaela a Samuele o l’hanno allontanata ancora di più?

I rapporti tra Riccardo e Rossella sono ancora tesi

I rapporti fra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), per quanto in apparenza distesi e professionali, sono ancora condizionati da ciò che è accaduto tra loro ossia dal fatto che erano in procinto di sposarsi e che Rossella ha cambiato idea all’ultimo minuto. Una discussione sul lavoro potrebbe rendere i loro rapporti ancora più tesi.

