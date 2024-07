Nuove anticipazioni di martedì 16 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 16 luglio (puntata 6492): Silvia e Michele vogliono far ragionare Guido

Don Antoine aiuta Rosa

Don Antoine (Hakim Gouem) aiuta Rosa (Daniela Ioia) a risolvere la questione spinosa che si è creata da quando è tornata a vivere nel suo quartiere. Damiano (Luigi Miele) sembra comprendere e accettare il ruolo del sacerdote ma le parrocchiane saranno molto più critiche sul ruolo di don Antoine nella vita di Rosa.

Guido è sempre più preso da Claudia

Mariella (Antonella Prisco) decide di non andare al debutto dello spettacolo di Claudia (Giada Desideri) ma Guido (Germano Bellavia) è talmente concentrato sui sentimenti che prova per Claudia da non rendersi conto del malessere della moglie. Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) stanno cercando inutilmente di aprirgli gli occhi. Samuel (Samuele Cavallo), invece, cerca consigli su come comportarsi con Micaela (Gina Amarante) ma né Manuela (Gina Amarante) né Serena (Miriam Candurro) riescono a tranquillizzarlo.

Un posto al sole su RaiPlay

