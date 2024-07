Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 15 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 19 LUGLIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 15 luglio (puntata 6491): Samuel cerca di recuperare il rapporto con Micaela

Manuel subisce un atto di prevaricazione

Pasquale (Giandomenico Smilzo) si introduce con prepotenza a casa di Manuel (Manuel D’Angelo), rimasto a casa da solo. L’aggressività del ragazzino sembra avere la meglio sul figlio di Rosa (Daniela Ioia) che non sa come reagire al suo atto di prevaricazione. Manuel riuscire a dire a sua madre quello che è successo? Sia Rosa che Manuel non sono più benvoluti nel quartiere dopo aver fatto saltare l’affare con Flavio Bianchi.

Ornella affronterà un delicato caso medico

Dopo averle detto di volere un rapporto più tradizionale e meno trasgressivo, il rapporto tra Samuel (Samuele Cavallo) e Micaela (Gina Amarante) è entrato in crisi. Samuel cercherà in modo maldestro di recuperare il rapporto con la sua fidanzata. Ornella (Marina Giulia Cavalli), sempre più vicino alla pensione, invece, affronterà con grande intuito e competenza un delicato caso medico.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.