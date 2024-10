Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 14 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 14 ottobre (puntata 6546): Nunzio si trasferisce a casa di Diana

Viola è indecisa se partire o no per Barcellona

Damiano (Luigi Miele) ha deciso di ascoltare ciò che Felice Cascella (Massimo Sorrentino) aveva da dirgli e ha scoperto che il boss Torrente (Loris De Luna) è socio occulto di un ristorante che, spesso, gli porta da mangiare nel suo nascondiglio. Damiano e i suoi uomini, quindi, stringono la sorveglianza intorno al ristorante. Viola (Ilenia Lazzarin), invece, deve decidere se partire o meno per Barcellona con Raffaele (Patrizio Rispo) e Antonio (Eduardo Scafora).

Niko viene contattato dalla scuola di Jimmy

Niko (Luca Turco) viene contattato dalla scuola di Jimmy (Gennaro De Simone), scoperto dopo aver copiato un compito in classe, e affronta il figlio in un confronto che si rivelerà più complicato del previsto. Il prossimo trasferimento di Nunzio (Vladimir Randazzo) a casa di Diana (Sara Zanier), fa precipitare Samuel (Samuele Cavallo) in una devastante crisi da abbandono.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.