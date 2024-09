Nuove anticipazioni di venerdì 13 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 13 settembre (puntata 6525): Renato è molto critico nei confronti di Valeria

Alberto è terrorizzato dalla possibile vendetta di Torrente

Alberto (Maurizio Aiello) è terrorizzato dal rischio di subire la vendetta di Angelo Torrente (Loris De Luna) che, parlando con i suoi uomini, ha già manifestato l’intenzione di mettere fine alla sua vita, aspettando il momento giusto per farlo. Manuela (Gina Amarante), invece, continua a non volerne più sapere di Costabile (Antonio Fiore), dopo che quest’ultimo le ha rubato i finanziamenti per il parco archeologico, per ripagare dei debiti, senza dirle nulla.

Nunzio e Diana vogliono rinnovare il Caffè Vulcano

Il rapporto tra Valeria (Benedetta Valanzano) e Niko (Luca Turco) si fa sempre più solido. Renato (Marzio Honorato), però, continua ad essere molto critico nei confronti della fidanzata di suo figlio. Nunzio (Vladimir Randazzo) e Diana (Sara Zanier), invece, sempre più uniti, propongono a Silvia (Luisa Amatucci) di rinnovare il Caffè Vulcano.

