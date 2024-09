Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 12 settembre: Alberto teme per la propria vita

Nuove anticipazioni di giovedì 12 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 12 settembre (puntata 6524): Alberto teme per la propria vita

Cimmino e Nicotera al lavoro per scoprire la verità

Lucia Cimmino (Francesca Colapietro) ed Eugenio Nicotera (Paolo Romano) sono al lavoro per scoprire chi sia stato a rivelare il luogo segreto in cui Sabbiese (Fiorenzo Madonna) viveva insieme a Clara (Imma Pirone) e Federico (Damiano Zangaro) nel programma di protezione. Alberto (Maurizio Aiello) si sente sempre più braccato e teme anche delle ritorsioni da parte di Torrente (Loris De Luna), con cui si era accordato per vendicarsi di Eduardo, cambiando poi idea e facendo arrestare due suoi uomini.

Magdalena mette in cattiva luce Ida

La deposizione di Magdalena (Natalia Giro) al processo rischia di mettere in cattiva luce Ida (Marta Anna Borucinska) aumentando le sue paure. Diego (Francesco Vitiello) cerca di sostenerla, invitandola a non perdere la fiducia. Nonostante i tentativi maldestri di Silvia (Luisa Amatucci), Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) appaiono sempre più distanti e il loro matrimonio sembra davvero arrivato al capolinea.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.