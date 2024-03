Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 12 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione.

Anticipazioni Un posto al sole del 12 marzo (puntata 6402): Clara farà una scoperta sconvolgente

Rosa teme che Clara sia arrabbiata con lei

Durante una telefonata, Rosa (Daniela Ioia) ha detto la verità a suo fratello Eduardo (Fiorenzo Madonna), recluso in carcere, ossia che Clara (Imma Pirone) è tornata a vivere a casa di Alberto (Maurizio Aiello), insieme al loro figlio Federico (Damiano Zangaro). Rosa teme ora che Clara sia arrabbiata con lei ma una scoperta sconvolgente metterà in crisi la Curcio, ponendola davanti a una scelta e a un confronto molto difficili.

Guido è insofferente a Mariella

Guido (Germano Bellavia) ha avuto un malore, è stato soccorso da Rossella (Giorgia Gianetiempo) e ora la sua situazione sembra essere più chiara. Dopo il grande spavento, Mariella (Antonella Prisco) si ripropone di essere particolarmente premurosa con lui, ponendo fine, quindi, alle loro numerose discussioni, ma il marito sembra piuttosto insofferente alle sue attenzioni.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.