Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 12 aprile: una visita a sorpresa per Niko

Nuove anticipazioni di venerdì 12 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione.

Anticipazioni Un posto al sole del 12 aprile (puntata 6425): una visita a sorpresa per Niko

C’è tensione tra Silvia e Giancarlo

Niko (Luca Turco) riceve una visita a sorpresa che stravolgerà tutti i suoi impegni per quella giornata, ma un incontro imprevisto potrebbe creargli un certo imbarazzo con una persona che gli è stata vicina in passato. Complice un’incolpevole Rossella (Giorgia Gianetiempo), tra Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) ci saranno momenti di tensione. Nei pensieri di Silvia, ci potrebbe ancora essere il momento di passione che ha vissuto con Michele (Alberto Rossi), quando sono andati ad Indica a trovare Otello (Lucio Allocca).

L’incontro di Clara ed Eduardo in carcere

Clara (Imma Pirone) ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) dovranno fare i conti con la gravidanza di lei e la volontà di collaborare con la giustizia di lui. Clara, infatti, ha incontrato Eduardo in carcere, informandolo di essere in attesa di un bambino da lui.

