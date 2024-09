Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole dell’11 settembre (puntata 6523): Guido e Claudia decidono di vivere la loro storia

Ida e Magdalena si accusano al processo

Il processo riguardante la compravendita di Tommaso Ferri (Luigi De Feo) continua e sia Ida (Marta Anna Borucinska) che Magdalena (Natalia Giro) non si risparmiano colpi bassi, rimpallandosi la colpa di quanto accaduto. Guido (Germano Bellavia) e Claudia (Giada Desideri), nel frattempo, decidono di viversi la loro storia. Silvia (Luisa Amatucci), che aveva provato a convincere la sua amica a non intromettersi tra Guido e Mariella (Antonella Prisco), avrà il gravoso compito di informare quest’ultima di quella che sarà per lei una dolorosa novità.

Valeria vuole allontanare Renato dalla vita di Niko

Samuel (Samuele Cavallo) si illude di poter utilizzare Jimmy (Gennaro De Simone) nel tentativo di riconquistare Micaela (Gina Amarante). Valeria (Benedetta Valanzano), invece, continua a seminare in Niko (Luca Turco) il dubbio che la presenza di Renato (Marzio Honorato) nella vita del figlio sia troppo ingombrante.

