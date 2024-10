Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 11 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 7 ALL’11 OTTOBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole dell’11 ottobre (puntata 6545): Guido e Mariella hanno uno scontro

Felice Cascella ha qualcosa da dire a Damiano

Dopo un’iniziale riluttanza, convinto da Rosa (Daniela Ioia), Damiano (Luigi Miele), impegnato in prima linea nella caccia al boss Torrente (Loris De Luna), potrebbe decidere di ascoltare quello che ha da dirgli Felice Cascella (Massimo Sorrentino). In passato, Cascella è stato costretto dal clan ad incastrare Damiano con l’inganno, facendo credere alla polizia che il poliziotto fosse un estorsore.

Jimmy si troverà nei guai

Complice un cattivo consiglio di sua madre Micaela (Gina Amarante), Jimmy (Gennaro De Simone), incalzato dal suo professore, si troverà nei guai e, al tempo stesso, potrebbe crearli anche al povero Camillo (Lorenzo De Angelis). Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), ora che vivono separati, devono decidere la cifra che Guido deve destinare per il mantenimento di Lollo (Vincenzo Lovriso). Per questo motivo, i due ex coniugi hanno uno scontro.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.