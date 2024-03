Nuove anticipazioni di lunedì 11 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole dell’11 marzo (puntata 6401): momenti di apprensione per Guido

I dubbi di Clara

Mentre Alberto (Maurizio Aiello) è sempre più convinto di guadagnare punti nei confronti di Clara (Imma Pirone), la ragazza dovrà fare i conti con un dubbio che, se confermato, potrebbe influire in maniera dirompente sulla propria vita futura e non solo sulla sua. Clara, parlando con Giulia (Marina Tagliaferri), le ha confidato di aver raggiunto un nuovo equilibrio con Alberto e che il fatto che quest’ultimo non sia ancora riuscito a trovare una casa per sé non le aveva dato fastidio.

Cos’è successo a Guido?

Guido (Germano Bellavia) ha avvertito un malore ed è stato prontamente soccorso da Rossella (Giorgia Gianetiempo) che presta servizio sulle ambulanze. Dopo aver vissuto momenti di fortissima apprensione per le sue sorti, la situazione sarà più chiara. In questo periodo, Guido sta discutendo di continuo con Mariella (Antonella Prisco).

