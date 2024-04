Nuove anticipazioni di giovedì 11 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole dell’11 aprile (puntata 6424): Clara incontra Eduardo in carcere

Clara informa Eduardo della gravidanza

Dopo aver preso la decisione di tenere il bambino, Clara (Imma Pirone) vuole ora informare Eduardo (Fiorenzo Madonna) della sua gravidanza. Clara, con il supporto di Rosa (Daniela Ioia), quindi, si appresta ad incontrare Eduardo in carcere. Lucia (Francesca Colapietro), intanto, valuterà la richiesta di Eduardo, dopo la sua decisione di collaborare con la giustizia, che è quella di avere Damiano (Luigi Miele) come referente. Eugenio (Paolo Romano), però, non è affatto propenso ad assecondare questa richiesta.

Nunzio prova a scoprire la verità

Rossella (Giorgia Gianetiempo) continua a essere intimamente divisa nei suoi sentimenti che prova sia per Riccardo (Mauro Racanati) che per Nunzio (Vladimir Randazzo). Quest’ultimo, nel frattempo, è convinto che Diana (Sara Zanier) non è stata vittima di un incidente fortuito. Per questo motivo, Nunzio proverà a scoprire la verità.

