Nuove anticipazioni di martedì 10 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 13 SETTEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 10 settembre (puntata 6522): Filippo e Serena in crisi dopo la richiesta di Roberto

Silvia chiede a Claudia di non intromettersi tra Guido e Mariella

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sono messi in crisi dalla richiesta, formulata da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) in accordo con il suo avvocato, di proporsi per prendere in affido il piccolo Tommy (Luigi De Feo). Ferri, nel frattempo, durante il processo, renderà la sua testimonianza in tribunale e cercherà di rendere difficoltosa quella di Ida (Marta Anna Borucinska). All’arrivo di Claudia (Giada Desideri) a Napoli, Silvia (Luisa Amatucci) le rivolgerà l’ennesimo appello a non intromettersi fra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), ma le cose prenderanno una piega diversa.

Samuel sente la mancanza di Micaela

Samuel (Samuele Cavallo) sente sempre più la mancanza di Micaela (Gina Amarante) ma un inconsapevole assist di Nunzio (Vladimir Randazzo) porterà il ragazzo a elaborare una strategia per costringere la fidanzata a tornare a Napoli.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.