Nuove anticipazioni di giovedì 10 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 10 ottobre (puntata 6544): Alberto medita di lasciare Napoli

Rosa riceverà una proposta spiazzante

Alberto (Maurizio Aiello), considerando le minacce del boss Torrente (Loris De Luna) e il fatto che non riesce più a mettersi in contatto con suo figlio Federico (Damiano Zangaro), sta meditando di lasciare Napoli per ricominciare un’altra vita altrove. Rosa, invece, riceverà una proposta spiazzante da una sua vecchia conoscenza, apparentemente intenzionata a rimediare ai propri errori.

È arrivato il giorno della sentenza

È arrivato il giorno dell’attesa sentenza del processo a carico di Lara (Chiara Conti) e Magdalena (Natalia Giro) riguardante la compravendita di Tommaso (Luigi De Feo). Quale sarà l’esito del processo? Per Ida (Marta Anna Borucinska), inoltre, è in arrivo anche un’altra sorpresa. Dopo un confronto con Michele (Alberto Rossi), Guido (Germano Bellavia), che ormai non vive più insieme a Mariella (Antonella Prisco) e a Lollo (Vincenzo Lovriso), realizzerà che la vita da separato ha anche molti svantaggi.

