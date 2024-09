Nuove anticipazioni di martedì 1° ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 1° ottobre (puntata 6537): una svolta inaspettata nelle indagini per l’aggressione a Ferri

Marina confortata da Filippo e Serena

Non sembrano esserci grandi passi avanti per quanto riguarda le indagini per l’aggressione a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ferito gravemente sotto casa di Lara (Chiara Conti) e attualmente ricoverato in ospedale. Marina (Nina Soldano), sebbene confortata da Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), continua a essere provata dall’ombra del sospetto, dopo il filmato acquisito dalla polizia che ritrae la sua automobile nella zona dov’è avvenuta l’aggressione. Una svolta inaspettata nelle indagini, però, potrebbe mettere la polizia sulle tracce del colpevole.

Un piccolo successo per Mariella

L’umore di Mariella (Antonella Prisco), dopo la richiesta di separazione da Guido (Germano Bellavia), sembra non accennare a migliorare. La vicinanza e i consigli di Bice (Lara Sansone), che ha praticamente costretto Mariella a reagire, iscrivendosi in palestra, porteranno la donna a registrare un piccolo successo.

