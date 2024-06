Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 1° luglio: Ferri è angosciato per la decisione del tribunale

Nuove anticipazioni di lunedì 1° luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole

Anticipazioni Un posto al sole del 1° luglio (puntata 6481): Ferri è angosciato per la decisione del tribunale

Rossella discuterà con suo padre

Rossella (Giorgia Gianetiempo) avrà una tesa discussione con suo padre Michele (Alberto Rossi). Ornella (Marina Giulia Cavalli). invece, avrà modo di chiarire con Luca (Luigi Di Fiore), ma lui attraverserà uno dei momenti più difficili e delicati della propria vita a causa della malattia, con la consapevolezza, però, di avere Giulia (Marina Tagliaferri) sempre accanto. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è angosciato perché a breve il Tribunale potrebbe sottrargli Tommy (Luigi De Feo), ma intanto vivrà un’emozione inattesa.

Serena si prende la rivincita sulle sorelle

Serena (Miriam Candurro) si prenderà la sua rivincita sulle gemelle, prima di essere coinvolta in una imprevista serata familiare. Micaela (Gina Amarante) medita rappresaglie contro Serena, cercando l’alleanza di Manuela (Gina Amarante) che, però, non vuole saperne di assecondarla ed è stranita dalla sorta di regressione che sembra stia vivendo la gemella.

