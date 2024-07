Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 1° agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 1° agosto (puntata 6504): Mariella vuole recuperare il rapporto con Guido

Marika e Bice scoprono di avere molte cose in comune

Marika (Laura Pagliara), la nuova amante di Sergio (Francesco Procopio), e Bice (Lara Sansone) scopriranno di avere in comune molto più di quanto possano immaginare. Mariella (Antonella Prisco), nel frattempo, sembra decisa a recuperare il suo rapporto con Guido (Germano Bellavia) che, prima della partenza di Claudia (Giada Desideri) per Roma, ha trascorso un momento di intimità con lei.

Roberto vuole screditare Ida

Consapevole che il processo per l’affido di Tommaso (Luigi De Feo) è alle porte, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che ha appena ultimato l’acquisto di Radio Golfo 99, è pronto a tentare un’ultima carta per screditare Ida (Marta Anna Borucinska). Mentre Renato (Marzio Honorato) comincia a pregustare la vacanza in Sicilia, Niko (Luca Turco), costretto a un cambio di programma, cerca l’appoggio di Jimmy (Gennaro De Simone).

