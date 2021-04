Questa sera, martedì 6 aprile 2021, a partire dalle ore 21:20, andrà in onda la prima puntata della terza edizione di Un’ora sola vi vorrei, l’one man show di Enrico Brignano, in onda su Rai 2.

Un’ora sola vi vorrei, come suggerisce il titolo, è uno show che ha la durata di poco più di un’ora effettiva.

Il programma dell’attore e comico romano torna in onda per la terza volta dopo le 5 puntate andate in onda dal 22 settembre al 20 ottobre 2020 e dopo le 2 puntate speciali natalizie, dal titolo Un’ora sola vi vorrei per le feste, andate in onda il 22 e il 29 dicembre.

La terza edizione andrà in onda ogni martedì, per 7 settimane.

Tra le novità di quest’edizione, ci sarà la partecipazione dell’attrice comica Marta Zoboli che vestirà i panni di un’esperta di vaccini.

In Un’ora sola vi vorrei, Enrico Brignano, con il suo stile comico assodato, quindi, racconterà la realtà dal proprio punto di vista, attraverso monologhi e racconti. La prima puntata di questa nuova edizione, ad esempio, si aprirà con una riflessione, amara e ironica allo stesso tempo, sulle festività pasquali appena passate, soffermandosi sulle limitazioni dettate dalla pandemia di COVID-19.

L’ospite di questa prima puntata sarà la cantante Nina Zilli.

Anche in quest’edizione, inoltre, vi sarà la presenza di Flora Canto, showgirl e compagna di Brignano, con cui l’attore comico ricreerà la “scena del letto”, la gag dove i coniugi commentano, con ironia, i fatti della puntata.

La parte musicale dello show, invece, sarà affidata ad una “resident band” di 10 elementi, capitanata da Andrea Perozzi, mentre le coreografie saranno a cura di Thomas Signorelli.

Un’ora sola vi vorrei, programma prodotto da ITV MOVIE per Rai 2, è firmato da Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Piero Guerrera, con la collaborazione di Mario Scaletta, Alessio Parenti e Stefano Sarcinelli. La regia è a cura di Sergio Colabona.

