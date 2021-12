Un’ora sola vi vorrei, Brignano torna su Rai 2 per le Feste

Al via la quarta stagione di Un’ora sola vi vorrei, in onda da martedì 28 dicembre in prima serata su Rai 2 con cinque nuove puntate – e uno speciale di San Valentino – che riportano Enrico Brignano nel prime time della generalista. E il formato breve resta una delle cose migliori del programma: un’ora di show che compatta così i contenuti del varietà in una durata umana.

Rai 2, dunque, continua a puntate sul comico romano, che conquista così un nuovo ciclo di appuntamenti del suo one-man show che lo vedrà protagonista con i suoi sketch e con i suoi ospiti. In studio una resident band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perrozzi, un corpo di ballo che esegue le coreografie di Thomas Signorelli e nel cast fisso tornano i personaggi ideati dall’attore Alessandro Betti e dall’attrice Marta Zoboli che impersonano categorie apparentemente irreali ma assolutamente quotidiane. Non manca neanche Flora Canto per il commento ‘dal letto’ della puntata appena finita (e questa volta con un ospite).

Anticipazioni prima puntata, 28 dicembre 2021

Ospiti della prima puntata sono Federico Zampaglione e Stefano De Martino, pronto al debutto con Bar Stella subito dopo Brignano, sempre su Rai 2. Questa prima puntata ha come filo narrativo la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo. Si torna al passato, non poi tanto lontano, per ricordare come 50 anni fa il vaccino contro il colera fosse richiesto a gran voce a Napoli durante l’epidemia del 1973 (mentre ora in troppi disdegnano quello anti-Covid) e si arriva all’oggi per celebrare il 2021, anno dedicato a San Giuseppe e quindi alla paternità, tema caro a Brignano e ‘festeggiato’ con Zampaglione, padre della 12enne Linda.

Un’ora sola vi vorrei 4, il format

Un’ora sola vi vorrei è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Luciano Federico, Stefano Sarcinelli e Francesco Velonà con la collaborazione di Alessio Parenti ed è prodotto da Itv Movie per Rai2. La crew tecnica vede Marco Lucarelli direttore della fotografia, Marco Calzavara alla scenografia, mentre la regia è di Luigi Antonini.