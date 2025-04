Un mese di dolore per Il Paradiso delle Signore: scomparsi tre volti amati del cast

Il Paradiso delle Signore ha perso tre volti importanti del cast nel giro di pochissimo tempo. L’annuncio è di qualche ora fa, e riguarda la scomparsa dell’attrice Valentina Tomada. Prima di lei, ad andare via sono stati però anche Pietro Genuardi e il giovanissimo Andrea Savorelli. I tre attori sono scomparsi nell’arco di un mese, e queste terribili notizie hanno scosso tutti i fan della soap, che hanno sempre considerato i vari personaggi come parte integrante delle loro case. La soap opera Rai va in infatti in onda da moltissimi anni, e ogni volta riesce sempre a catturare l’attenzione dei fan per le tante vicende che vengono raccontate con una grande originalità.

La scomparsa improvvisa – e talvolta prematura – di questi tre attori hanno quindi addolorato tutti i telespettatori, che hanno voluto omaggiare i tre attori con dei messaggi ricchi di affetto e vicinanza nei confronti delle loro famiglia e di tutti coloro che li hanno conosciuti e amati.

L’addio a Pietro Genuardi: com’è morto

Originario di Milano e nato nel 1962, Genuardi aveva subito scelto di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha infatti conseguito il diploma al Piccolo Teatro di Milano e ha poi iniziato a lavorare come attore. Il primo debutto in tv è avvenuto nel 1989, quando ha partecipato al film Le porte dell’inferno di cui è stato protagonista. Nello stesso anno è invece comparso in altri progetti come Paganini Horror e Killer Crocodile. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata, anche se il vero successo è arrivato per lui con le soap Vivere, CentoVetrine e infine Il Paradiso delle Signore.

L’uomo aveva 62 anni ed è scomparso a causa di una grave malattia. L’annuncio della diagnosi era stato fatto proprio dal diretto interessato, che aveva scritto sui social: “Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo”.

Il giovane Andrea Savorelli venuto a mancare all’improvviso

L’altro membro del cast de Il Paradiso delle Signore che è scomparso di recente è Andrea Savorelli, il giovane attore 30anni che aveva partecipato alle riprese della soap vestendo i panni di Pietro Conti. La notizia della sua morte è in realtà arrivata un mese dopo, quando la sorella Alessandra ha pubblicato sui social un messaggio di addio a suo fratello. Un mese senza te“ – ha infatti scritto lei manifestando tutto il dolore che ha provato in questo periodo – “Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia“. Sui suoi profili social sono stati condivisi anche diversi scatti che ritraggono la ragazza in compagna del fratello, dimostrando così il forte legame che c’era tra i due.

“La morte non è niente” – ha scritto lei citando le parole di Henry Scott Holand – “Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora“.

L’annuncio di qualche ora fa: è morta Valentina Tomada

Pochissime ore fa, è stata annunciata anche la scomparsa di Valentina Tomada, che ha partecipato a Il Paradiso delle Signore per una stagione interpretando il personaggio di Palma Rizzo. Al momento non si conoscono i motivi della sua morte, ma si sa che stava combattendo da tempo contro una malattia. L’attrice era di recente anche tornata sui social, dove aveva pubblicato un video in cui rassicurava tutti i fan. “Ladies and Gentlemen I’m back… un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata ma sempre io” – aveva detto lei – “Ah, non mi fate sentire una leonessa combattente e combattiva perché mi inca**o proprio“.