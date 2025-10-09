Un Medico in Famiglia, possibile nuova serie tra indizi, dubbi e indiscrezioni: cosa resta del progetto

Un Medico in Famiglia 11, più di una semplice suggestione. La volontà di dare un capitolo finale alla tanto amata serie di Raiuno è diventata – con il tempo – un progetto concreto. Tutto comincia l’estate di due anni fa: Nonno Libero, Lino Banfi, da poco su Instagram fa un video a Cinecittà passando davanti alla celebre abitazione della famiglia Martini. Ricostruita (e mai smontata) in uno dei teatri di posa presenti negli studios: in quel contesto lancia la provocazione. Serve un’ultima stagione: “Voi followers – chiede Banfi ridendo – cosa ne pensate?”. La risposta è stata una soltanto.

Il sì arrivato a furor di popolo ha cominciato a far riflettere i piani alti della Rai e la produzione della fiction è diventata nuovamente possibile. Inoltre Viale Mazzini è stuzzicata dall’operazione nostalgia anche per cercare di tenere il passo con Mediaset. Colgono Monzese sta facendo lo stesso con I Cesaroni.

Un Medico in Famiglia 11: la serie si può fare

La nuova serie, ambientata alla Garbatella, arriverà con un nuovo capitolo nel 2026. Questo ha fatto rizzare le antenne, in tutti i sensi, alla Rai: oltretutto a Viale Mazzini sanno che i fan della serie di Canale 5 sono in rivolta per via dei troppi cambiamenti effettuati – in termini di cast e non solo – a una delle fiction più celebri del piccolo schermo.

Su Raiuno, invece, la situazione è diversa. Un Medico in Famiglia 11 potrebbe tornare e i membri del cast storico avrebbero accettato tutti o quasi di far parte di quest’ultimo ballo televisivo della famiglia Martini. Nessuno (o quasi) ha detto di non voler tornare a interpretare quel ruolo che l’ha reso iconico agli occhi del grande pubblico. Per I Cesaroni non è stato così: tanti membri del cast originale si sono tirati indietro e questo ha fatto indispettire i fan.

La nuova sceneggiatura

Tornando a Viale Mazzini, Paolo Sassanelli (Oscar in Un Medico in Famiglia e attualmente tra i protagonisti della fiction Rai Balene) ha confessato che la sceneggiatura per dar vita all’ultimo capitolo della famiglia Martini esiste già. Cosa frena la messa in opera della serie? In primis le condizioni di Lino Banfi. L’attore sta bene, ma convive con gli acciacchi della sua età. Inizialmente si pensava che potesse avere difficoltà a girare una fiction. Invece l’attore ha dato il via a questa suggestione, segno che non solo sta bene ma ha anche voglia di tornare sul set. Lo stesso vale per gli altri membri del cast: si sarebbe convinta anche Lunetta Savino, per tutti Cettina, la ragazza alla pari più nota del piccolo schermo.

Allora cosa manca? Il sì di Giulio Scarpati. Lele Martini, protagonista della serie insieme a Lino Banfi, avrebbe mostrato qualche perplessità nel tornare a interpretare il noto medico a 10 anni dall’ultima puntata andata in onda. Recentemente, incalzato su questa possibilità da Caterina Balivo, durante il programma La Volta Buona, ha detto: “A parte che non decido solo io, ma tornare adesso potrebbe essere anacronistico. Bisogna fare i conti con la realtà. Dopo 10 anni sono cambiati i tempi e le priorità. Anche al cinema – chiosa Scarpati – tutti questi remake non sempre sono la scelta migliore”.

Il ruolo di Giulio Scarpati

Insomma, l’attore non ha chiuso le porte alla famiglia Martini: ha semplicemente detto che tornare dopo 10 anni è un rischio alto e le possibilità di deludere sono elevatissime. Ha mostrato, in altre parole, un po’ di timore. Niente che una solida sceneggiatura e una proposta convincente non possano cancellare. Un Medico in Famiglia resta possibile: l’ultimo capitolo è in cantiere, intanto la serie su RaiPlay e Netflix continua ad essere vista.

Quel che manca è il tassello finale e non è detto che manchi molto per vedere la ciliegina su una torta sempre più gustosa per la Rai: a Viale Mazzini già pensano a una campagna promozionale importante, in grado di indirizzare l’Auditel verso la rete ammiraglia della Rai. Anche se una fiction così non ha bisogno di ulteriori presentazioni, basterà un ultimo inchino – degno del passato che ha rappresentato – per consegnarla in maniera definitiva alla storia della televisione.